Uitspraak kort geding: SC Cambuur promoveert niet

In een speciale stemronde van alle profclubs in Nederland leek er zelfs een meerderheid te zijn voor de promotie van beide clubs. Maar omdat de KNVB alle neutrale stemmen bij de tegenstanders optelde, was er volgens hen geen meerderheid. En dus werd het besluit genomen om niemand te laten promoveren of te laten degraderen.

Het besluit van de KNVB betekent met name dat beide clubs financieel een klap krijgen. Cambuur had stiekem al rekening gehouden met promotie, omdat ze qua punten ver bovenaan stonden in de Keuken Kampioen Divisie.