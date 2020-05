Ouders houd uw kinderen binnen: Dokkum in het verweer tegen visdieven

Je zou zeggen: wat is er mis met een paar vogels? "Dat vonden wij in het begin ook," geeft Gerard Kosse aan. "Ongeveer vijf jaar geleden kwamen hier de eerste visdieven. Toen dachten we: wat leuk, die vogeltjes. Maar inmiddels is het dus een groep van zo'n veertig visdieven. Ze komen rond deze tijd, nestelen op het dak, krijgen jongen en dan begint de ellende: ze vliegen rond, krijsen, schijten en vallen mensen aan als ze jongen hebben. Dat duurt ongeveer vanaf nu tot augustus-september."

De buurt heeft er echt last van, zegt hij. "Vooral van het schijten: auto's zitten eronder en mensen kunnen de was niet meer ophangen. Maar ook het felle, aanvallende gedrag van de vogels. Er is een postbode aangevallen en moeders met kinderen durven niet meer door de straat. Het wordt van kwaad tot erger."

Naar de gemeente

Daarom is een groep omwonenden vorig jaar naar de gemeente gestapt. "Zij kregen geen bevredigend antwoord en werden weggestuurd. Vorig voorjaar hebben we zelf een oplossing bedacht en linten op het dak gespannen, in overleg met de eigenaar van het pand. De provinciale handhavingsinstantie FUMO kwam erachter en toen moesten wij de linten weer van het dak halen. Toen waren de rapen gaar. De visdieven kwamen weer terug. Het wrange is dat elders in de gemeente ook visdieven op daken broeden en dat daar wel voorzieningen zijn geplaatst. Die vogels zijn waarschijnlijk hier ook weer naartoe gekomen."

Alweer te laat

Kosse vertelt dat er eigenlijk halverwege april al iets op het dak moet zitten, want dan komen de vogels terug naar Dokkum. "Op 17 februari is contact gezocht met de provincie. Vorig jaar had de provincie beloofd met ons contact op te nemen om in juni-juli weer contact met ons op te nemen om samen een ontheffing aan te vragen. Daarom hebben we zelf weer contact opgenomen, een ontheffing aangevraagd en uiteindelijk kregen wij deze pas op 7 mei. Rijkelijk te laat. Want woensdagavond konden we eindelijk het dak op met een ecologisch begeleider. Maar er lagen twee nesten, en daarom moesten we weer stoppen."

Maar Kosse heeft de moed nog niet verloren. "We willen een integrale oplossing, eentje voor heel Dokkum. We willen graag meedenken, maar men laat het lopen. De gemeente moet de regie nemen, maar doet het niet. Wij willen graag een prettige zomer tegemoet zien."