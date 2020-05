Voorwaardelijke gevangenisstraf voor man die uit slaapkamerraam wilde springen

De agenten haalden de verdachte vorig jaar op omdat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten. De man zag dat niet zitten en had zich verstopt op zolder. Hij werd echter toch gevonden, en verzette zich hevig. De man probeerde via het raam van de slaapkamer naar buiten te springen. Hij gleed uiteindelijk met één van de agenten van de trap. Beide agenten raakten bij de actie gewond.

Er moest pepperspray worden ingezet om de Workumer in bedwang te krijgen.

Begin vorig jaar had de man samen met een stadsgenoot op It Soal een geldautomaat voor wasmachines opengebroken. De Workumer zei dat zijn kompaan hem hiertoe gedwongen had.