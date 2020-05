Arrestatieteam doet zwaarbewapende inval in woning aan het Zuidvliet

De politie kreeg een melding dat er man met een wapen over straat zou lopen en daarna de woning aan het Zuidvliet inging.

Agenten stonden rondom het gebouw om alles in de gaten te houden in afwachting van het arrestatieteam. Nadat dat de woning met de verdachte erin was binnengegaan, werd de verdachte al snel in een politie-auto afgevoerd.

In de woning trof de politie een wapen aan dat niet van echt te onderscheiden was. De politie gaat nu onderzoeken of het om een echt vuurwapen gaat.

Volgens de politie gaat het om een op zichzelf staand incident.