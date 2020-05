"Veel onduidelijkheid in Engeland over coronamaatregelen"

Mona werkt normaliter als docent aan een school, maar ze zit nu thuis. Wel druk aan het werk, maar op afstand. Ze kan met haar man en zoon het coronavirus tot nu toe gelukkig goed buiten de deur houden. "Wij gaan niet zoveel naar winkels toe, mijn man gaat één keer in de tien dagen naar een grote supermarkt", zo legt ze uit. "Wij kunnen ons hier best isoleren."

Toch is een tripje naar de supermarkt wel een uitdaging. De man van Mona doet zelf een mondkapje voor en heeft handschoenen aan, maar hij is één van de weinigen die zulke maatregelen neemt. Mensen zijn laks met de regels, aldus Mona. Ze buigen bijvoorbeeld ook zomaar over je heen in de supermarkt.

Slechte communicatie

De reden dat het niet zo soepeltjes verloopt zou kunnen liggen bij de communicatie van de regering. Ze zijn niet duidelijk genoeg vindt Mona: "De nieuwe slogan is Stay Alert, maar waarvoor? Je kan het virus niet zien!"

Ook zijn de maatregelen geen echte regels, maar adviezen. "Ik denk dat ze daar wel op terugkomen, want het kan zo niet langer. Er komen brandhaarden op deze manier." Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer: er kwamen de afgelopen dagen beelden naar buiten van volle dubbeldekkers en metro's in de Britse hoofdstad. Geen verrassing voor Mona: "Er rijden lang zoveel metro's niet meer, en de meeste mensen die in London wonen hebben geen auto en die moeten dus wel met het openbaar vervoer. Zeker de mensen met lagere inkomens kunnen sowieso geen auto betalen, want je moet tien pond per dag betalen om London überhaupt in te rijden."

Andere landen andere regels

En dan zijn er ook nog veel verschillen tussen de verschillende landen in het Koninkrijk, want bijvoorbeeld in Wales mag je niet zomaar langskomen om te wandelen, terwijl dat in Engeland wel mag. Er ligt dus nog wel een uitdaging voor premier Johnson en zijn kabinet.