City Train mag van de gemeente Leeuwarden niet de weg op

Gemeente geeft geen toestemming

Toch wil de gemeente Leeuwarden volgens De Visser geen toestemming geven: "Wij mogen niet de weg op met deze maatregelen." Daarop liet hij door een van zijn medewerkers uitzoeken of de gemeente het bij het rechte eind heeft. "Ik heb contact gehad met de Rijksoverheid en die zegt dat we gewoon mensen weer mogen vervoeren in de trein", zegt Daan Postma.

"We zijn geen bijeenkomst, de passagiers zitten gescheiden van elkaar en we hoeven zelfs niet het aantal rondritten de beperken. We mogen gewoon de weg op, zegt de Rijksoverheid."