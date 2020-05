Inbreker verraadt zichzelf met kruiwagen

De man wordt ervan verdacht dat hij op 10 mei heeft ingebroken bij een winkel aan de Verlengde Schrans. Hij zou daarbij zijn binnengekomen via de achterdeur op het platte dak. Bij de inbraak is behoorlijk wat gereedschap meegenomen.

Na de inbraak kwam er bij de politie een melding binnen dat er in een tuin aan de Carel Fabritiusstraat een spiksplinternieuwe kruiwagen zou staan. Uit onderzoek bleek dat de 47-jarige man uit Leeuwarden betrokken was bij de inbraak van 10 mei. Hij is aangehouden en heeft bekend.