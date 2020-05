Verkeersbegeleiding nodig boven het Wad, zegt oud-burgemeester Albert de Hoop

Via die weg luidde De Hoop ook de noodklok over dat vervoer toen er in 2008 bij elkaar opgeteld 69 containers boven de Wadden overboord vielen. Dat leidde in 2009 ook al tot extra controles in Nederland op het vastmaken van die containers aan boord. Dat liet een weinig rooskleurig beeld zien. "Na deze controles is er niet veel meer gedaan door de Nederlandse overheden", constateert De Hoop, die veel ruimte voor verbetering ziet. Dat er tien jaar later bij extra controles in het voorjaar van 2019 wederom veel mis is aan boord van de containerschepen, verbaast hem niet.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog zegt 'te schrikken' van de resultaten van de nieuwe inspecties. 'Na de ramp zijn er veel discussies geweest over de vraag of deze schepen wel goed worden beladen en gecontroleerd. Er is nog steeds niets tot weinig gebeurd om dat te verbeteren. Dat is een slechte zaak.'

Groei van containervaart

De Hoop: "Dat heeft ongetwijfeld te maken te maken met de groei van de containervaart, de automatisering, de robotisering en de bezuinigingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)." Ook zet hij vraagtekens bij de effectiviteit van de reguliere controles:" Als je kijkt naar de hoeveelheid controles en de hoeveelheid containerschepen die per dag in de haven van Rotterdam komen en gaan, dan is het een druppel op een gloeiende plaat."

Uit het onderzoek van Omrop Fryslân en RTV-Noord blijkt dat er veel meer gebreken zijn gevonden bij de extra controles dan je zou verwachten op grond van de reguliere controles in heel Europa.

Erger dan in 2009

"Het lijkt nu nog erger dan bij de grote controle in 2009. Het beeld van toen was al weinig rooskleurig. Daar is in al die jaren niet veel meer aan gedaan door de Nederlandse overheden", reageert De Hoop. Wat hem en Ineke van Gent betreft, komt er nu eindelijk wel actie. Van Gent zegt het zo: 'Ik neem aan dat de minister en de Tweede Kamer de teleurstellende resultaten van deze inspecties tot zich nemen. Zij kunnen dan zien dat er veel te weinig acties is geweest. En dat er nu echt iets moet gebeuren.'