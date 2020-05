Veel aanmeldingen voor brainstormevenement 'Vonketon'

"Er hebben zich nu 184 mensen aangemeld en daar kunnen ook niet meer bij", vertelt Wini Weidenaar, een van de organisatoren van de Vonketon. "We zijn wel een beetje onder de indruk. Het is ook allemaal nieuw, dus het is heel spannend, maar we zijn er ook heel blij me." Bijzonder aan het aantal aanmeldingen, is dat 60 procent vrouw is en bijna 20 procent student. "Weidenaar: "Daar zijn we erg blij mee. Dat zie je wel eens anders. De gemiddelde leeftijd ligt op 42 jaar. Het is heel mooi om te zien dat het iedereen in beweging zet."

17 doelen

Vanaf 9.00 uur kan iedereen meekijken met de livestream. "Dan introduceren we wat we vandaag gaan doen. Er is nog een flitscollege en daarna gaan ze in groepjes uit elkaar in een online omgeving."

De teams werken aan 17 doelen. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Hierbij valt te denken aan vraagstukken als: gaan we minder reizen voor ons werk, omdat online-contact een goed alternatief is? Wonen mensen uit de Randstad straks in het noorden omdat ze er achter komen dat ze ook online kunnen werken of is online lesgeven deels de oplossing voor de kleine scholen op het platteland?

Samenwerking

"Vandaag gaat iedereen lekker vrij denken en mag het heel breed blijven. Vrijdag willen we meer sturen en zullen er concrete ideeën komen die kunnen worden uitgewerkt. We zijn ook in gesprek met maatschappelijke partners, de provincie en gemeenten in Fryslân, Groningen en Drenthe en vragen hen om mee te kijken en te kijken waar ze ons kunnen helpen.

De uitkomsten van de Vonketon brainstorm worden maandagavond 18 mei gepresenteerd via een livestream. "Wat wij natuurlijk hopen is dat wij die zaken daarna ook kunnen realiseren. Wij zijn geen politieke instelling, dus wij kunnen langer dan vier jaar vooruitkijken."