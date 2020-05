Dag van de waarheid voor Cambuur en haar fans: "Het begint te kriebelen"

"We leven hier al sinds de rechtszaak naartoe en vandaag krijgt dat zijn hoogtepunt. Verwachten en hopen zijn twee dingen, maar ik hoop toch echt dat er gekozen wordt voor een stukje gerechtigheid en dat de balans de goede op valt voor Cambuur en daarmee ook voor De Graafschap", zegt Kees Elzinga, voorzitter van supportersvereniging Kern van Cambuur.

Elzinga ziet nog kans dat de uitspraak van het kort geding positief uitvalt voor de twee voetbalclubs: "Ik heb de rechtszaak gevolgd. Het gaat met name om de procedure die de KNVB heeft uitgevoerd en daar is het wel nodig op aan te merken. Ik denk dat de rechter daar zijn uitspraak op zal stoelen."

"Het begint te kriebelen"

Elzinga merkt dat het erg leeft onder de fans. Steun bij elkaar zoeken, zit er op dit moment niet in, in verband met de anderhalve meter afstand en het samenscholingsverbod. Maar voornamelijk op sociale media praten ze er veel over en sommige supporters komen zelfs, tegen de regels in, naar het Cambuurstadion. "Ook al is alles afgezet met hekken en doeken om de trainingen in alle rust te laten verlopen. Het begint te kriebelen."

Zelf houdt Elzinga hoop dat er toch nog een algemene ledenvergadering komt rond 18 juni. "Ik hoop dat die stemming over wordt gedaan en dat we toch met 20 clubs in de eredivisie spelen volgend jaar."

Vlag uithangen

Cambuur voert donderdag actie en vraagt fans om de vlag uit te hangen. "Zeker op de dag dat de rechter zijn oordeel zal vellen, willen we het nodige doen. Maar die beperkingen zijn er en daar moeten we ons aan houden, willen we de zaak netjes houden. Binnen de beperkingen die er nu zijn, doen we dat met vlaggen."

Omrop Fryslân heeft donderdagavond om 19.00 uur een extra uitzending op radio en televisie met daarin live de uitspraak van het kort geding en de eerste reacties van betrokkenen.