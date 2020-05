Containerschepen lappen nog steeds veiligheidsregels aan hun laars

Bij 42 van de 69 gecontroleerde schepen zijn gebreken aangetroffen. Daarbij gaat het onder meer om kapotte en ontbrekende twistlocks, waarmee de containers met elkaar verbonden zijn. Ook zijn de gewichten in een aantal gevallen niet goed verdeeld. Dat kan leiden tot extra gevaar bij zwaar weer of onvoorziene omstandigheden.

Een en ander blijkt uit de inspectierapporten. Die zijn door Omrop Fryslân en RTV Noord opgevraagd via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

De controles werden al in april vorig jaar gehouden, maar de resultaten waren nog steeds niet naar buiten gebracht.

Niet de eerste keer

Aanleiding voor de grootscheepse controle was de ramp met de MSC Zoe. Het grote containerschip verloor begin vorig jaar 342 containers in de Noordzee. Dat leidde tot chaotische taferelen op de Waddeneilanden en de kustgebieden van Friesland en Groningen. Ook is sprake van forse milieuschade.

Uit eerder onderzoek van de omroepen vlak na de ramp bleek al dat de rederijen het niet zo nauw nemen met de internationale regels op veiligheidsgebied.

De Tweede Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over de resultaten van de grootscheepse controle.