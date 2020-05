Rederijen hebben weinig geleerd van contrainerramp met MSC Zoe

Zo komen maar twee op de vijf containerschepen zonder op- of aanmerkingen door de controles in de haven van Rotterdam. Dat blijkt uit inspectieverslagen die in handen zijn van Omrop Fryslân en RTV Noord.

Na de ramp met de MSC Zoe vorig jaar, en alle onrust die daarover ontstond, voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport extra controles uit op containerschepen. Blijkbaar was de ramp op zich geen aanleiding voor de rederijen om hun lading beter vast te zetten; slechts 27 van de 69 gecontroleerde schepen konden vorig jaar zonder problemen weer vertrekken uit de haven van Rotterdam. Bij 42 schepen werd er één of meerdere gebreken - 'deficiency' in de Engelstalige verslagen - aangetroffen. In totaal werden er 87 gebreken waargenomen. Containers die niet goed vast stonden, beschadigd materiaal zoals metalen instrumenten waarmee de containers op de hoeken met elkaar verbonden worden (twistlocks), of gewicht dat verkeerd verdeeld was over de containers. Deze gebreken moesten in sommige gevallen ter plekke hersteld worden, of tenminste voor vertrek uit de haven.

Extra controles

In het voorjaar van 2019 voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport deze extra controles uit op containerschepen in de Rotterdamse haven. De 69 zogeheten thema-inspecties zijn uitgevoerd naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoe in januari 2019. Het containerschip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 342 containers boven Ameland en Borkum, en veroorzaakte een ware milieuramp in het Waddengebied. De ramp deed de vraag rijzen hoe het eigenlijk gesteld is met het toezicht op deze zeereuzen. Staan de containers goed vast? Is het materiaal dat daarvoor gebruikt wordt deugdelijk? Wordt er wel goed toegezien op het laden van de containerschepen?