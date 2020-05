Door corona nam het aantal hulpzoekende verslaven af, maar het trekt weer bij

Normaal wordt VVN in Fryslân tientallen keren per week gebeld door mensen die hulp zoeken. Door de coronacrisis was dat dus wel wat minder. Om te beginnen met een behandeltraject is een verwijzing van de huisarts nodig. En vanwege het coronavirus durfden minder mensen naar de huisarts te gaan. Daar komt bij verslavingszorg nog eens bij dat mensen zich sowieso vaak al schamen voor hun problemen.

Het kan twee kanten op

Het coronavirus heeft erg uiteenlopende effecten op de cliënten zelf, geeft Molenaar aan. "Aan de ene kant zie je dat een groep mensen die in hun behandeling zitten aangeven minder prikkels te hebben. Zij komen bijvoorbeeld minder in de verleiding om drank te kopen omdat winkels en cafés gesloten zijn." Maar er zijn ook mensen die juist te maken hebben met een terugval. "Dan gaat het met name om mensen die meer drinken en roken."

Beeldbellen

Molenaar geeft aan dat er sinds corona veel gebruik wordt gemaakt van beeldbellen. Mensen die help zoeken, komen dus digitaal met de hulpverleners in contact voor een adviesgesprek. Maar nu veel coronamaatregelen versoepeld worden, zal VNN langzaamaan ook weer fysiek intakegesprekken houden.

Bij de locaties waar mensen opgenomen worden zijn de nodige maatregelen tegen het virus getroffen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het schrappen van groepsbehandelingen, het houden van afstand, het niet mogen wandelen in groepjes, spatschermen, minder stoelen en speciale loopruimten. De grootste locaties van VNN zijn in Leeuwarden en Heerenveen, Sneek heeft een kleinere locatie en verder zijn er nog verschillende andere locaties voor spreekuren.

Digitaal en fysiek contact afwisselen

Verder probeer VNN af te wisselen met het digitaal en fysiek ontmoeten van de cliënten. "Het gaat zoveel mogelijk om het spreiden, dus het combineren van beeldbellen en in het echt afspreken," zegt Molenaar. Ze is blij dat het beter lijkt te gaan in de strijd tegen het virus en geeft aan dat het de komende tijd dus ook bij VNN langzaamaan weer wat normaler wordt.

Mensen die vragen hebben wat verslaving in coronatijd betreft, kunnen terecht op de speciaal daarvoor ingerichte website van VNN.