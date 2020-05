LIVEBLOG: Geen KNKB-wedstrijden tot 1 september

Het aantal verslaafden aan bijvoorbeeld drugs dat hulp zoekt om af te kicken is door de coronacrisis afgenomen, dat merken gezondheidspsychologen. Ook in Fryslân was dat het geval, maar volgens Eveline Molenaar van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) trekt dat sinds twee weken weer bij. "Gelukkig maar," zegt ze, "want we willen in de eerste plaats benadrukken dat het veilig is bij ons."

Normaal wordt VVN in Fryslân tientallen keren per week gebeld door mensen die hulp zoeken. Door de coronacrisis was dat dus wel wat minder. Om te beginnen met een behandeltraject is een verwijzing van de huisarts nodig. En vanwege het coronavirus durfden minder mensen naar de huisarts te gaan. Daar komt bij verslavingszorg nog eens bij dat mensen zich sowieso vaak al schamen voor hun problemen.