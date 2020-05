Coronanieuws 14 mei: Geen promotie voor Cambuur, geen nieuwe besmettingen

Een deel van de boetes die zijn uitgeschreven voor het te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij de overtreders in de brievenbus vallen. Dat zegt vakbond BOA-ACP, meldt de NOS. Tot nu toe zijn er zo'n 10.000 bekeuringen uitgedeeld door de politie en handhaving, omdat mensen te weinig afstand hielden. "Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat een iemand geen anderhalve meter uit elkaar staat? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal", zegt vakbondsvoorzitter Richard Gerrits. Al helemaal toen de coronamaatregelen net van start gingen, is dat volgens hem lang niet altijd gebeurd.

Boa's en politieagenten hebben daarnaast ook niet altijd een noodverordening aan hun proces-verbaal toegevoegd, wat wel verplicht is. "Een aantal boetes zal dus niet geïnd kunnen worden", zegt Gerrits. Het Openbaar Ministerie controleert alle ingezonden processen-verbaal en erkent dat een deel van de boetes is afgekeurd. Om hoeveel boetes het gaat, is nog onduidelijk. het OM zegt dat nog uit te zoeken.