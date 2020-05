Zieke asielzoekers woensdagavond overgeplaatst naar Zoutkamp

Het gaat totaal om 60 mensen, zowel zieken als hun familie en huisgenoten. De asielzoekers zijn in vier bussen en een taxi van Sneek naar Zoutkamp gereden. Het gezin waar als eerste een besmetting vastgesteld is, mocht in Sneek blijven omdat hun isolatieperiode er bijna op zit.

De vrijheidsbeperking die bij de operatie hoort is niet makkelijk voor de mensen, schrijft COA in een persverklaring. Maar ze zijn opgelucht dat ze eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

Zoutkamp

In Zoutkamp is het mogelijk om de mensen die tot nu toe niet besmet zijn, in een aparte ruimte te zetten van de mensen de mensen die wel positief getest zijn. Dat kon in Sneek niet.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne waar de asielzoekers opgevangen worden is de afgelopen dag geschikt gemaakt voor de opvang van de bewoners van het AZC in Sneek.

Het COA kan tot 25 mei de kazerne gebruiken voor de opvang. Hierna wordt het gebouw teruggegeven aan defensie. De mensen die op dat moment klachtenvrij zijn mogen dan terug naar Sneek, voor de anderen wordt dan een andere plek gezocht. Mogelijk komen zij dan ook weer terug in Sneek.