KNKB neemt beslissing: hele zomer lang geen officiële kaatswedstrijden

Freulepartij mogelijk op 19 september

De organisatie van de Freulepartij heeft aangegeven er wel voor te voelen de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot en met 16 zonder publiek te kaatsen. De organisatie legt daarmee nadruk op de kaatsers, die maar een paar jaar de kans heeft om de Freulepartij te kaatsen.

De Freule heeft bij de KNKB aangegeven de partij te willen kaatsen op zaterdag 19 september. Voorzitter Tjeerd Dijkstra: "We hebben die datum als concrete datum genoemd bij de KNKB. Hij staat nu op de lijst bij de kaatsbond. We hebben gekozen voor een zaterdag, omdat we niet meer in de vakantietijd zitten. Daarnaast zouden we het mooi vinden als er voorafgaand aan de Freulepartij een aantal andere partijen gekaatst kunnen worden door de jongens. Bovendien hebben we gekeken naar de partijen die al op de agenda staan en zo zijn we tot zaterdag 19 september gekomen. Die datum bleef over."

Ook de organisatie van de Ald Meiers Partij in Hitzum wil in september de partij desnoods zonder publiek organiseren. De Ald Meiers Partij kan min of meer beschouwd worden als de Freulepartij voor meisjes.