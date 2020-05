Kollum-voetballer is aanvoerder bij Nederlands dovenelftal

Van Kollum naar Oranje

Gert-Jan Roelofsen is zijn hele leven al doof, maar speelt wel in het tweede voetbalelftal van VV Kollum. Voetbal is zijn alles en door de coronacrisis heeft hij het erg gemist. Hij is in voorbereiding voor zijn wedstrijden in Oranje.

Hij traint individueel op het sportpark in Kollum. Voetballen met een beperking is moeilijk, maar hij maakt er het beste van. "Met name de communicatie met de spelers is anders," zegt Gert-Jan, terwijl een doventolk zijn woorden uitlegt. "We hebben een halfuur van tevoren al een voorbespreking met de trainer. We nemen de plannen door en hoe we gaan spelen. Tijdens de wedstrijd kunnen we vaak op momenten dat de bal uit is even contact hebben. Dat is wel fijn."