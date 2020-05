Volgt Leeuwarden het Groninger besluit om Sinterklaasintocht zonder Zwarte Pieten te doen?

"Gaan we wel een Sinterklaasintocht krijgen is meer de vraag lijkt me op dit moment," reageert Cees Anceaux, voorzitter van de Sinterklaasintocht in Leeuwarden op het besluit van Groningen.

"Bij ons is deze discussie nog niet aan de gang. We doen het voor de kinderen en het is best een ingewikkeld en moeilijk discussiepunt. Uiteraard gaan we naar de maatschappelijke discussie kijken."

Volgens hem bepaalt Groningen niet wat er in Leeuwarden of Fryslân gebeurt. "We kiezen onze eigen weg, weloverwogen en doen dat met de burgemeester, het publiek, de scholen en ondernemers, maar laten we eerst maar eens kijken of het door kan gaan. Voor de landelijke intocht heeft er zich nog geen stad aangemeld voor de organisatie."