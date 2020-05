D66: 'Waarom gaat milieustraat Leeuwarden niet wat langer open?'

Sinds het uitbreken van het coronavirus is het veel drukker bij de milieustraat. Door de maatregelen om afstand te houden, duurt het ook nog eens veel langer dan normaal voordat auto's het terrein op kunnen.

Volgens D66 was de wachttijd woensdagmorgen kort na de opening alweer langer dan een uur. De fractie vraagt zich af wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan om de wachttijden te voorkomen.

Een aantal Friese milieustraten heeft de openingstijden al verruimd. D66 wil weten waarom dat in Leeuwarden niet is gedaan. Ook wil D66 weten of de wachtende mensen ook worden doorverwezen naar Grou en Stiens, waar het vaak wat minder druk is.