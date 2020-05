Deuren van Leeuwarder bibliotheek gaan langzaamaan meer open

"Het was een lekker gevoel toen Rutte zei dat we weer open mogen. We zijn nu aan het kijken hoe dat veilig kan. Als mensen boeken inleveren, moeten die 72 uur in quarantaine," fertelt teamlieder Nicole Bevers fan dbieb. "En we zijn druk bezig met de voorbereidingen om maandag weer open te gaan en de bibliotheek anderhalvemeterproof te maken."

Fan dizze woansdei ôf is it mooglik om wer boeken yn te leverjen. "We krijgen leuke reacties en mensen zijn blij dat we weer open mogen. Ze hebben niet kunnen hamsteren, daar was geen gelegenheid, zo plotseling moesten we sluiten. We hebben vol ingezet op online boeken. En we hadden een afhaal- en bezorgservice."

Kommende moandei geane de doarren dus wer iepen foar de leden om boeken yn te leveren en te lienen. Wa't yn de byb krantsje of studearje wol, moat noch eefkes geduld dwaan. It is noch net bekend wannear't dat wer mei.

Fan ein septimber ôf starte de bybs were mei de aktiviteiten.

"Het was een lekker gevoel toen Rutte zei dat we weer open mogen. We zijn nu aan het kijken hoe dat veilig kan. Als mensen boeken inleveren, moeten die 72 uur in quarantaine," vertelt teamleider Nicole Bevers van dbieb. "En we zijn druk bezig met de voorbereidingen om maandag weer open te gaan en de bibliotheek anderhalvemeterproof te maken."

Vanaf deze woensdag is het mogelijk om weer boeken in te leveren. "We krijgen leuke reacties en mensen zijn blij dat we weer open mogen. Ze hebben niet kunnen hamsteren, daar was geen gelegenheid, zo plotseling moesten we sluiten. We hebben vol ingezet op online boeken. En we hadden een afhaal- en bezorgservice."

Komende maandag gaan de deuren dus weer open voor de leden om boeken in te leveren en te lenen. Wie in de bieb een krantje wil lezen of wil studeren, moet nog even geduld hebben. Het is nog niet bekend wanneer dat weer mag.

