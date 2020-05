Uitspraak kort geding Cambuur donderdagavond

De uitspraak wordt gedaan via een livestream. De verwachting is dat de directeuren van Cambuur en De Graafschap de uitspraak in Utrecht zullen bijwonen. Een klein groepje journalisten mag de uitspraak live in een videoruimte in Utrecht bijwonen. Alle andere mensen moeten buiten wachten.

Cambuur, De Graafschap en de KNVB kunnen na de uitspraak nog in hoger beroep gaan. De beide clubs kunnen daarnaast ook nog proberen hun gelijk te halen in een buitengewone ledenvergadering van de KNVB. Daarin kunnen de andere profclubs dan hun mening geven over de promotie en degradatie van de clubs.