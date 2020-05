Wethouder Sjoerd Feitsma houdt op in Leeuwarden

Feitsma was wethouder in Leeuwarden sinds 2014. Sinds 2006 was hij al actief als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA.

Moeilijk besluit

Feitsma zegt zelf dat hij het moeilijk vindt om op dit moment weg te gaan, met alle financiële onrust over de gevolgen van de coronakrisis, maar hij wilde de kans om directeur van het platform ACCT niet laten schieten. Deze organisatie zet zich op landelijk niveau in voor een betere arbeidsmarkt in de culturele sector.

Derde keer

Feitsma is de derde Leeuwarder wethouder die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 weggaat. De anderen waren Henk Deinum en Herwil van Gelder.