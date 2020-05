Leeuwarder acteur Ronald Kalter speelt in internationale film 'De Slag om de Schelde'

"Het was in het begin enorm wennen en spannend ook. Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen op de set zouden staan, maar het was een geweldige ervaring, fantastisch om te doen", vertelt Ronald Kalter over zijn eerste grote rol. De Leeuwarder volgt de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie.

Hij speelt het broertje van Teuntje. "Dat is best een belangrijke rol voor het verhaal. De broer is eigenwijs en gaat zelf het heft in handen nemen. Het verhaal wordt vanuit verschillende personages verteld en je ziet de keuze die jongeren moeten maken en de consequenties daarvan."

Hij werd uitgenodigd om auditie te doen en dat pakte dus goed uit. Een deel van de film is bij Burgum opgenomen en de Slag zelf is in Litouwen gefilmd. "Daar was ik zelf niet bij. Ik zat zelf veel in Vlissingen en België, dus lekker dichtbij."

De opnamen van de film zijn al klaar en dat is maar goed ook. "We hadden net ons eindfeestje gehad en het weekend daarop begon de quarantaine. Dus we hebben enorm veel geluk gehad."

Voorlopig staat de première van de film gepland op 26 november. Het is afwachten of dat ook kan doorgaan tegen die tijd. Na een tijd komt de film ook op Netflix. En als Hollywood dan lonkt? "Ik ga eerst mijn school afmaken."