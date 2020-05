"Vijf jaar geleden waren er veel meer contacten tussen Fryslân en Noord-Duitsland"

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken brengt woensdag een bezoek aan het Provinciehuis in Leeuwarden. Hij voert daar gesprekken over die regionale samenwerking. Voor Hendriks is die relatie tussen Fryslân en Noord-Duitsland belangrijk. Zijn bedrijf probeert Duitse toeristen naar Fryslân te helpen, met name mensen uit het noorden van Duitsland.

Dat er jaren geleden meer contacten waren, heeft met de Europese subsidies te maken, zegt Hendriks. "Die zijn de laatste tijd wat verwaterd. Dus ik merk er niet veel meer van. Dat komt ook door de online-marketing. Vijf jaar geleden waren wij ook steeds op beurzen, maar die hebben het door die marketing ook allemaal moeilijk gekregen", zo gaat hij verder.

Tips voor Knops

Hendriks heeft nog wel een tip voor staatssecretaris Knops: dat het belangrijk is om naar gespecialiseerde beurzen te gaan. "Of het geld steken in de online-marketing, of dat je een internationale beurs voor een keer in Leeuwarden, Oldenburg of Leer organiseert. Veel bedrijvencontactdagen op poten zetten, dat lijkt mij wel zinvol."