Eerste bezoekers voor Talma Hûs in Feanwâlden: "Ik ben heel blij dat ik mam weer heb gezien"

Nelly Tijsma is drie kwartier binnen. Als ze buiten komt, is ze opgelucht. "Ik ben heel blij dat ik haar weer heb gezien. Het was echt een mooie ervaring. Ze is wel wat afgevallen, maar dat hoort bij het proces dat ze heeft." De foto die ze mee had was wel nodig: "Ze moest eerst goed kijken, maar ze werd al snel een stuk rustiger. De beschermende kleding vond ze allemaal maar onzin."

Veel aanmeldingen

Voor het Talma Hûs is dit weer een eerste stap in de richting van meer bezoek. Voorlopig kunnen ze zeven mensen per dag ontvangen. Dat kan worden uitgebreid naar maximaal veertien. Theo Dijkstra: "We hebben al veel aanmeldingen binnen, vanochtend al 65. De komende anderhalve week zitten we nu vol."