Provincie trekt 20 miljoen euro uit voor speciaal coronabudget

"Het Rijk trekt miljarden uit in deze tijd van internationale en nationale crisis, maar de gemeenten en provincie moeten ook iets doen", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "We zijn de laatste weken druk bezig geweest met de uitvoering van maatregelen, maar nu willen we bovenop het bestaande geld dus de komende maanden de miljoenen extra uitgeven."

De komende tijd moeten de plannen verder worden uitgewerkt. "Vijf miljoen is voor de korte termijn en op de lange termijn de vijftien miljoen. In de Friese economie zien we bij crises vaak dat het wat later komt, dat is positief, maar het negatieve daaraan is dat we er ook weer later uitkomen. Het duurt langer voordat we er weer bovenop komen. Met dit geld willen we maatregelen nemen zodat we kunnen laten zien aan toeristen dat hier iets moois gebeurt, met bijvoorbeeld blockbusters in de musea, en ze zo trekken."

Ook komt er geld om ondernemers te helpen. "Als bedrijven omvallen, kunnen medewerkers met behulp van het UWV en de gemeenten door opleidingen een ander vak leren en zo weer bij een ander bedrijf aan de slag."