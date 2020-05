Organisatie triënnale 2022 verloopt moeizaam vanwege coronavirus

De hele maatschappij wordt hard getroffen door het coronavirus, ook de culturele sector. Een sector die in Fryslân de laatste jaren een flinke boost heeft gekregen door culturele hoofdstad. "Er is heel veel opgebouwd en er valt een deel in een keer weg en dat is eeuwig zonde", vindt Bootsma. Maar hij ziet ook kansen. "Je ziet een regionalisering van de kunsten, want mensen gaan minder reizen. Dit is iets wat we met culturele hoofdstad heel goed hebben ontwikkeld. Er zijn producties gemaakt die echt van hier zijn en hier passen."