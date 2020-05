De Fietselfstedentocht gaat toch door dit jaar; virtueel op de hometrainer

Via de mail kunnen deelnemers een stempelkaart krijgen, zodat ze voor de beleving thuis ook kunnen stempelen. De deelnemers krijgen geen echt elfstedenkruisje als ze de tocht helemaal uitrijden. Daar bedenkt de organisatie nog iets op.

Interactief fietsen

Maar is het dan wel leuk om het te doen? Wallis de Vries: "Echt leuk is de Elfstedentocht in de buitenlucht fietsen. Maar ik denk dat dit een mooi alternatief is. Iedereen over de hele wereld kan meedoen. Het is heel interactief." Daarnaast is Wallis de Vries van plan om de tocht heel echt te maken. Hij staat om 04:00 uur op, kleedt zich aan, smeert broodjes en start de software op, zodat hij om 05:00 uur kan starten. "En die vrouw die in Sloten met een pan macaroni komt aanzetten, dat wil ik nog steeds. En ik vraag ook mijn kinderen om af en toe eens de joelen en te schreeuwen als ik aan het fietsen ben. Want de Elfstedentocht doe je voor de gezelligheid, het is toch een toertocht."

Sportieve prestatie

Ook Stephan Rekker denkt er zo over: "Nee, de echte Fietselfstedentocht buiten is natuurlijk de allermooiste. De beleving, de wind, de mensen, de vrijwilligers, alles. Maar dit is ook een hele sportieve prestatie, want 235 kilometer op de hometrainer, dat valt ook nog wel tegen."

Voor Rekker heeft ook elk nadeel zijn voordeel. Hij kan dit jaar weer eens zelf meedoen in plaats dat hij de organisatie moet doent. "Ja ja, ik doe mee dit jaar. Op de hometrainer."