Afvalverwerker Omrin nog altijd druk; medewerkers krijgen applaus en duimpjes omhoog

"We hebben de afgelopen weken wel wat extra mensen ingehuurd," zegt voorlichter Jelmar Helmhout. "Er is een kwart meer afval sinds mensen thuis zitten. Maar we zien dat het normale afval weer wat terugloopt, wel zien we extra veel papier en dat komt omdat mensen nu meer online inkopen doen en er is meer tuinafval. Het is aanpoten, maar we kunnen het nog prima aan."

Bankstellen op straat

Wel ziet hij dat er meer illegale dumpingen zijn. "Er zijn wachtrijen bij de milieustraat dus wordt het maar op straat gegooid. We komen de gekste dingen tegen, zoals bankstellen. Mensen nemen niet de moeite om het aan te melden of zelf weg te brengen. Maar dumpen kan ook gevaarlijk zijn, een paar weken geleden was er nog brand bij een ondergrondse container. Dus hou het afval nog even thuis. Stop met dumpen, daar wordt niemand blij van." Handhaving ziet ook meer toe op afval op straat en deelt ook boetes uit.