Sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen krijgt extra stop

Na onderzoek lijkt het de provincie de beste optie op stops op station Feanwâlden en Zuidhorn toe te voegen. Elk uur rijdt de eerste sneltrein van Leeuwarden, via Feanwâlden en Buitenpost, naar Groningen. De tweede gaat via Feanwâlden en Zuidhorn naar Groningen.

Tijdwinst studenten

In Feanwâlden zullen de meeste buslijnen aansluiten op de treindienstregeling. Voor studenten die van Leeuwarden naar het Zernikecomplex in Groningen moeten, zorgt de extra tussenstop in Zuidhorn voor een kwartier tijdwinst.

De extra sneltrein zal vanaf 13 december dit jaar in gebruik worden genomen.