'Coronakaatsen' in Minnertsga, maar wel op anderhalve meter afstand

Vooropgesteld, zo zeggen ze bij kaatsvereniging Minnertsga, het kaatsen op de donderdagavond is voor de lol. Maar de kaatsers willen wel wedstrijden kunnen spelen. En dus moesten er wat andere spelregels komen, zegt bedenker Jacob Wassenaar.

"We hebben het veld wat anders ingedeeld, en het perk", zo vertelt hij. "Dat hebben wij gedaan met rood-witte lijnen, Als je dan niet binnen die lijnen komt, dan denken wij dat het mogelijk is om op afstand te kaatsen." Want, zo zegt Wassenaar, "die anderhalve meter is de afgelopen maanden zo ingeburgerd, dat het wel moet lukken".