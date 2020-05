MCL heeft omzetverlies van 40 miljoen euro, reguliere zorg nu op halve kracht

Wat de gevolgen op de langere termijn zijn, moet worden afgewacht. "We hebben twee maanden een heel flink stuk van onze omzet niet gehad", vertelt Mostert. "Dat betekent een omzetderving van 40 miljoen euro. Dat is een heel flink bedrag, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel sectoren."

De ziekenhuizen hadden het de afgelopen maanden erg druk met de coronacrisis in ons land. Nu elke dag steeds minder patiënten met corona worden opgenomen in het ziekenhuis, is het voor ziekenhuizen tijd om de reguliere zorg weer op de starten.

Nu op halve kracht

Volgens woordvoerder Mostert kan het ziekenhuis inmiddels bijna de helft van de reguliere zorg weer aanbieden. "Het gaat eigenlijk heel goed. We hebben wel een boel extra maatregelen moeten nemen, voor zowel de patiënten als voor de medewerkers. Maar we kunnen inmiddels een veel substantiëler deel van de zorg weer aan. Dat is fijn."

In het MCL bepalen artsen welke patiënten in aanmerking komen voor een behandeling. Dat gebeurt onder meer door een speciaal videoconsult tussen specialist en patiënt te houden. Dat heeft de afgelopen weken wel voor lange wachtlijsten gezorgd.

Achterstanden

De afdelingen die de grootste achterstand hebben opgelopen, zijn volgens Mostert orthopedie, KNO, oogheelkunde en plastische chirurgie. "Dat is onvermijdelijk, maar heel erg naar voor de patiënten. Zodra de maatregelen hopelijk weer wat versoepeld worden, dat we daar dan ook weer een inhaalslag in kunnen maken."

Het MCL draait dus nog niet op volle kracht. ook zijn er nog diverse maatregelen van kracht, zoals triage aan de deur, gescheiden routes door het gebouw en minder stoelen in de wachtkamers. De wachtlijsten zouden de komende tijd dus nog kunnen oplopen.