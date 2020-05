LIVEBLOG: "Bioscopen niet rendabel met maatregelen"

In Den Haag staat woensdag een spoeddebat op het programma over het speciaal onderwijs. Aanleiding is een meningsverschil tussen minister van Onderwijs Arie Slob en de Tweede Kamer. De minister wil namelijk dat leerlingen in het speciaal onderwijs eindexamen doen in de vorm van een mondeling examen, maar een meerderheid in de Kamer wil dat niet. Die zegt dat de leerlingen een diploma moeten krijgen op basis van de schoolexamens, zoals in het regulier middelbaar onderwijs.

"Actie te laat"

Dinsdag dienden twee Kamerleden een motie in waarin de minister werd gevraagd om het eindexamen te schrappen. Yvonne Beishuizen van RENN4, dat speciaal onderwijs verzorgt in de drie noordelijke provincies, vindt dat die actie te laat komt. Ze is er dan ook niet voor om de eindexamens niet door te laten gaan.

