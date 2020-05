Zorgen over blinden en slechtzienden: groter isolement door coronamaatregelen

Mensen die slecht zien of blind zijn, dreigen door de coronacrisis in een groter isolement te raken. Wie niets of slecht ziet, heeft vaak hulp nodig in winkels of bijvoorbeeld bij het vinden van een plekje in het openbaar vervoer. Op dit moment is een ander bij de arm nemen er niet bij. Ook is er weinig begrip als je blindenstok per ongeluk iemand raakt. Lida Stokkel van Oogvereniging regio Fryslân pleit voor meer begrip.