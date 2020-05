Geen opening, wel zomerlessen bij Kunstacademie Friesland

De opening van het nieuwe gebouw door wethouder Sjoerd Feitsma kon in april niet plaatsvinden. Ook de opening van de eerste afstudeerexpositie half mei, die door commissaris van de Koning Arno Brok gedaan zou worden, ging niet door.

Maar de coronamaatregelen zijn versoepeld en daardoor kunnen de zomerlessen op 1 juni wel van start. Dat lukt binnen de beperkingen die gelden en daar is de kunstacademie heel blij mee.

De zomerlessen vinden plaatsen in workshops door de hele provincie. Veel schilderdagen en -weken vinden plaats in verschillende landschappen in Frysân. Daarbij is het volledige gebouw van de kunstacademie in Leeuwarden corona-proof gemaakt voor de zomerklassen en lessen die in september beginnen.