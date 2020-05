Basisschool Reitsum te koop, dorpsbestuurder is er "helemaal klaar voor"

In de advertentie valt te lezen dat gemeente op zoek is naar ondernemende mensen, die de voormalige basisschool een nieuwe en goede aanvulling kunnen geven. Het bestuur van dorpshuis De Fjouwer in Reitsum wil het gebouw al een jaar overnemen om er een nieuw dorpshuis van te maken.

Volgens voorzitter Oane Sierksma van dorpshuis De Fjouwer is dat nodig omdat het oude dorpshuis verouderd is en er soms geluidsoverlast is van de naastgelegen bed and breakfast. "Dus we zeiden: dit is onze kans!" Het bestuur van het dorpshuis wist niet dat de basisschool dinsdag te koop zou komen. "We dachten dat dat na de zomer zou gebeuren, dus het was voor ons ook een verrassing."

"Voor alles beter"

De voormalige basisschool heeft veel voordelen, volgens Sierksma. "Het is mooi nieuw, slechts veertien jaar oud, en staat centraal bij de sportvelden. Het is veilig voor kinderen, want er is een plein voor. Het is voor alles beter."

Het bestuur heeft nog geen bod klaar, maar staat in de startblokken en is druk bezig met een bidbook. "We doen al bijna alsof het al van ons is, want zo zijn we ermee bezig. Er zit al heel veel tijd in. De tekeningen en plannen liggen klaar, de subsidies worden aangevraagd. We zijn er helemaal klaar voor!"