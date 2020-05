Horeca blij met nieuwe richtlijnen: "Een lichtstraaltje achter die donkere wolk"

Volgens de nieuwe richtlijnen zit je straks met maximaal vier mensen aan een tafel. Als je gezin uit meer mensen bestaat, zijn meer mensen aan één tafel toegestaan. Verder is reserveren verplicht, maar dat mag ook aan de deur, en voor je aan tafel gaat worden er vragen gesteld over je gezondheid. Het personeel neemt vervolgens je bestelling gewoon aan tafel op en je wordt ook weer bediend. Naderhand wordt alles weer schoongemaakt.

Van de Erve is blij met de verruiming. "Daar zaten we als horeca wel een beetje mee. Hoe krijgen we die drankjes, al dat lekkere eten en de beleving weer een beetje terug in onze zaak? Met het protocol dat we nu hebben, kan dat. En dat is heel fijn. Dat is toch wel weer een lichtstraaltje achter die donkere wolk."

Toch zal er volgens hem niet direct winst worden gemaakt. "Het is dan wel zo dat we 20 tot 30 procent van onze capaciteit kunnen benutten, maar onze vaste kosten blijven ten allen tijden 100 procent. Nu maar hopen op veel mooi weer, zodat de terrassen gevuld kunnen worden."