Videodagboek: "Wij kunnen soms in kleine dingen het verschil maken bij mensen"

Aly de Vries en Anouk Bouius wurkje beiden op de earste help yn it MCL. Aly fynt de coronatiid in spannende tiid dy’t somtiden ek surrealistysk wêze kin. Se fynt it in ûnbestimd gefoel, wat stiet harren te wachtsjen? Anouk sjocht der oars nei. In pasjint is in pasjint, mei of sûnder corona, sy docht gewoan har wurk.