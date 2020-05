Veroordeelde kinderlokker (50) opnieuw de fout in met enkelband om

De man is tussen 2004 en 2014 vijf keer veroordeeld, omdat hij in het openbaar zijn geslachtsdeel liet zien. In 2015 werd hij in zijn woning in Veendam opnieuw opgepakt voor kinderlokken. Hij nam in de buurt van speeltuintjes in onder meer Drachten Leeuwarden, Emmen en Hoogeveen kinderen mee de bosjes in en bevredigde zichzelf.

In 2016 kreeg de man twee jaar cel en tbs opgelegd. Afgelopen januari werd hij in Assen opgepakt, omdat hij een kind zijn geslachtsdeel toonde. Na controle van de gegevens van zijn enkelband kwamen er meer incidenten aan het licht, in Groningen, Emmen en Zwolle.

Het Openbaar Ministerie wil nu dat de man dwangverpleging krijgt. "Dit is maatschappelijk onverantwoord", zei de aanklager. De rechtbank doet op 26 mei uitspraak.