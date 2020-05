Kinderen gaan met glijbaan het kinderdagverblijf in

Hoewel het er anders gaat dan normaal, waren de kinderen van Villa Vrolijk al vrij snel gewend aan de nieuwe situatie, vertelt Gerdien Schreuder. "De kinderen zijn zo blij om hier weer te spelen. Dat gaat eigenlijk heel goed." Ook het personeel zelf is blij dat ze weer met de kinderen aan de slag kunnen. "Ik heb er niet echt over getwijfeld of ik wel weer aan het werk zou gaan, al zijn er natuurlijk nog wel wat vraagtekens."

Zoveel mogelijk de gewone gang van zaken

De kinderdagverblijven hebben algemene regels meegekregen van het RIVM, maar proberen wel zoveel mogelijk de gewone gang van zaken aan te houden. Maar vooral het houden van afstand ten opzichte van de ouders houden ze zich heel strikt aan. "Het is absoluut niet wat we willen, maar het is gewoon even niet anders. Het moet nu even zo, maar we hopen dat het snel weer voorbij is."