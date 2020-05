Leeuwarder mogelijk slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging

In de flat aan De Gealanden was een meldapparaat afgegaan. Daar kwamen de politie, de brandweer en de ambulance op af. Ze kregen geen gehoor en toen heeft de brandweer de deur opengebroken. Daarna werd het slachtoffer gevonden.

Hoe het met het slachtoffer is, is niet duidelijk. De brandweer doet metingen in het huis.