Omrop TIP: jongeren en ouderen onderzoeken elkaars leven in ‘Belibje myn dei’

In de eerste aflevering volgt de net gepensioneerde Ritsko van Vliet de middelbarescholier Sophia Lautenbach. "Wat bijzonder om een dag uit het leven van Sophia mee te mogen maken", zegt Van Vliet. "Van ochtend tot avond mee in het doen en laten van een puber, die kans krijg je niet zo snel."

De dag begint op school. Is dat voor Van Vliet nog altijd herkenbaar of is het totaal veranderd? "Zij doet nu middelbaar onderwijs, nou dat was voor mij 52 jaar geleden. Wat natuurlijk opvalt is dat zij alles online doet. Op haar school, Comenius @Forum, gaat alles via de laptop. Ik kom nog uit de schooltijd met kroontjespen. Ik had een notitieblok bij mij, die heb ik maar in mijn tas gehouden."

Nog een verrassing

Na een vermoeiende schooldag heeft Sophia nog een onverwachte verrassing voor Van Vliet in petto. "Die ga ik nu maar niet prijsgeven, maar ik moest sportkleding meenemen. Dus denk je aan turnen, hockey of een andere sport. Maar dat werd iets heel anders. De afsluiting bij haar thuis vond ik ook heel bijzonder. Nog wat van haar familieleven meemaken. Ik zou zo weer eens een dag mee willen lopen. Mooi leven, nog zo onbevangen."