Roozemond: "Financiële situatie SC Heerenveen minder nijpend dan bij Groningen"

Heerenveen had nog thuiswedstrijden zullen spelen tegen RKC, Emmen en PSV. Dat gaat niet door. En voor komend seizoen is het nog maar de vraag hoe het komt: wanneer is de eerste wedstrijd en wanneer kan er weer publiek bij de wedstrijden zijn? Toch kunnen supporters nu al een seizoenskaart verlengen of aanvragen voor komend seizoen. "Dat is de loyaliteit waar we het altijd over hebben", zegt voorzitter Cees Roozemond.

Naam op 'wall of fame'

Mensen die voor komend seizoen een seizoenskaart nemen, krijgen een voucherboekje en ze kunnen hun naam op de 'wall of fame' krijgen, als ze dat willen. "Dan worden ze gekenmerkt als supporter die de club steunde in een moeilijke tijd. We laten zien dat we de fans hard nodig hebben."

Als mensen niet zo'n voucher willen hebben voor komend seizoen en toch gecompenseerd willen worden, dan zal Heerenveen kijken naar een andere tegemoetkoming. "Maar normaal gesproken krijgen ze een voucher voor een wedstrijd, wanneer er weer kan worden gevoetbald."

Toch zal de economische crisis ek bij sommige supporters te voelen zijn, die dan een seizoenskaart minder goed kunnen betalen. "We kunnen niemand verplichten om een seizoenskaart te kopen. We rekenen op loyaliteit, maar ik kan me voorstellen dat het mensen nu ook minder goed uitkomt. Dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties voor de club, juist nu we het ook moeilijk hebben."

Niet zo erg als bij Groningen

Zo moeilijk als bij FC Groningen is echter nog niet, zegt Roozemond. Groningen geeft elf medewerkers ontslag om de coronacrisis te overleven. Volgens Roozemond gebeurt dat bij Heerenveen eerst nog niet. "Je kunt helaas niets uitsluiten, maar onze situatie is wel minder nijpend dan hoe dat klaarblijkelijk bij FC Groningen is."