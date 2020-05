Speciaal bezoekje van Epke aan Nij Smellinghe

De cadeau-actie is een initiatief van verzekeraar De Friesland. Die hadden voorgaande jaren ook aandacht voor deze speciale dag, maar dat ging toen nog met nominaties. Dat hoeft nu niet, want alle 25.000 verpleegkundigen krijgen in dit bijzondere jaar een attentie.

De verpleegkundigen werken verspreid over de provincie bij 150 zorginstellingen.

Kaartenset

Epke Zonderland is al enkele jaren ambassadeur van de verzekeraar, vandaar dat hij de pakketjes mocht uitdelen. Het gaat om in een speciale set kaarten. Directeur Steven Hofenk legt uit dat de kaarten in een tijd van fysieke afstand kan helpen om dichterbij elkaar te komen. "Het krijgen of versturen van een kaartje is een klein maar mooi gebaar."