Veel belangstelling voor bezoek aan Talma Hûs: komende dagen volgeboekt

Het Talma Hûs in Feanwâlden maakt zich klaar voor de eerste visite die er welkom is. Acht weken lang waren alle verpleeghuizen in Nederland dicht vanwege het coronavirus. Het Talma Hûs is nu het eerste verpleeghuis in Fryslân dat voorzichtig open mag, als onderdeel van een proef. De belangstelling is groot.