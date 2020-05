Besmette asielzoekers Sneek overgeplaatst naar Zoutkamp

De Sneker asielzoekers komen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, dat nu als noodopvanglocatie dient. De 90 mensen die nog in die noodopvang zitten, worden dinsdag overgebracht naar COA-locaties in Ter Apel en Budel.

60 mensen overgeplaatst

De locatie wordt daarna klaargemaakt voor de zieke mensen uit Sneek en hun familie en huisgenoten. Het gaat in totaal om 60 mensen, die hun eigen woonruimte niet uit mogen. Het eten en drinken en de medische zaken wordt voor hen geregeld.

Volgens Jacqueline Engbers van het COA is het beter voor de mensen dat ze naar Zoutkamp gaan. "De omstandigheden in Zoutkamp zijn meer geschikt voor deze doelgroep, dan in het AZC in Sneek."

Volgens Engbers zijn de mensen zich ook goed bewust van de ernst van de situatie: "De meeste mensen beseffen heel goed waarvoor ze het doen, en nemen hun verantwoordelijkheid."

De quarantaine duurt maximaal twee weken (tot 25 mei), afhankelijk van het verloop van de ziekte. Als ze weer beter zijn, kunnen ze terug naar Sneek. Vooralsnog hebben de besmette mensen milde klachten.

28 besmette azc-bewoners

Vrijdag werd bekend dat 22 bewoners van het azc in Sneek het coronavirus hebben. Daar kwamen maandag nog zes bij.