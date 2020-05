Brandweercommandant: "ATF-brand 20 jaar geleden viel in het niet bij de vuurwerkramp"

Hondorp was als brandweercommandant verantwoordelijk voor de bestrijding van de chemische brand. Hierbij ging 480 ton aan chemisch afval de lucht in. De rook daarvan kwam over een groot deel van Fryslân, in de richting van Grou, te liggen.

Uit onderzoek bleek later dat er veel mis was in het gebouw, onder andere bij de verwerking en opslag. Een van de zaken die wel goed werkte was de schuimblusinstallatie, maar dat kon niet voorkomen dat er een grote uitslaande brand ontstond.

Geen slachtoffers

De brand zorgde niet alleen voor veel schade bij het bedrijf zelfs, maar ook bij de omgeving. Zo hadden boeren in de omgeving veel last van de brand. En ook politie- en brandweerlieden die in de rook hadden gestaan, kregen hier later last van.

Hondorp kreeg de volgende dag bericht over de vuurwerkramp in Enschede en hoorde dat er mensen waren omgekomen, en gewond waren geraakt. Dat kwam wel binnen bij de commandant, vooral na wat ze net zelf hadden meegemaakt: "Dan is dat wel een hele rare gewaarwording."