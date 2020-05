Meerdere autobranden in Harlingen

Op de Leeuwerik in de stad brandden twee auto's, op enkele honderden meters afstand van elkaar, uit. Later in de nacht was er ook een autobrand op de Groen van Prinstererstraat. De politie gaat bij alle drie branden uit van brandstichting, en er wordt een onderzoek gestart.

In een afvalbak aan de Leeuwerik is een weggegooide jas aangetroffen door de politie. Deze is meegenomen voor verder onderzoek, of deze wat met de verdachten van de branden te maken heeft, kon de politie nog niet zeggen.