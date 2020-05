Coronanieuws 12 mei: Meer patiënten zonder corona dan mét corona op intensive care

Het vertrouwen in de aanpak van de overheid tegen de corona-uitbraak is minder geworden. Eerst had zo'n 70% van de Nederlanders daar vertrouwen in, nu is dat nog 63%. Dat is de uitkomst van een peiling van adviesbureau Citisens.

Routekaart

De meeste mensen zijn positief over de routekaart van het kabinet om de maatregelen te verruimen, 70% vindt dat goed. Zo goed er perspectief en wat meer lucht. Ook voor het openen van de middelbare scholen is veel steun. Het openen van terrassen vindt 56% een goed idee, bij bioscopen is dat 51%.

De communicatie van de overheid kan nog op 66% steun rekenen, dat was 76%. De overheid moet meer communiceren over mondkapjes, vinden veel mensen.

Economie

Ruim driekwart van de ondervraagde mensen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de economie, maar maar een kwart heeft zorgen over de eigen baan of het eigen inkomen.